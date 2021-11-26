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Молдавия полностью погасила задолженность перед Газпромом за топливо

Иван Юминов

Экономика
Молдавия полностью погасила задолженность перед Газпромом за топливо
Фото: Pixabay

Предприятие «Молдовагаз» погасило текущую задолженность перед Газпромом. Об этом сообщили в пресс-службе компании в пятницу, 26 ноября.

— АО «Молдовагаз» перечислило ПАО «Газпром» оплату за природный газ, потребленный в октябре и первой половине ноября текущего года, — отмечается на странице компании в Facebook.

22 ноября представитель Газпрома Сергей Куприянов заявил, что компания подписала контракт с Молдавией при условии 100-процентной оплаты текущих платежей за газ. Очередной срок платежей наступил в тот же день, но Молдавия так и не перевела деньги, уточнил он. Газпром уведомил Кишинев, что остановит поставки топлива через 48 часов, заключил представитель организации.

23 ноября вице-премьер Молдавии Андрей Спыну рассказал, что просрочка страной платежей не является поводом для прекращения Газпромом поставок топлива. Кишинев, как уточнил он, не видит ни одного рационального мотива для прекращения подачи газа.

Стране удалось найти около 74 миллионов долларов, которые вскоре поступят на счета «Молдовагаза», заверил чиновник. Молдавии, по его словам, необходимо больше времени, чтобы выделить средства законным путем. Для этого в бюджет страны были внесены правки, которые парламент одобрил в финальном чтении 25 ноября.

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