Новоясеневский рынок в Москве могут закрыть за нарушение антиковидных мер

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Новоясеневский проспект, 1Бк1 Карта всех событий

Новоясеневский рынок на юго-западе Москвы могут закрыть на 90 суток из-за нарушений мер против коронавирусной инфекции. Об этом сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Ян Поповский.

— Объединением в ходе мониторинга соблюдения объектами торговли санитарно-эпидемиологических требований были выявлены нарушения на территории Новоясеневского рынка. В торговых залах не только посетители, но и отдельные сотрудники находились без средств индивидуальной защиты. Кроме того, были отмечены случаи ношения масок ненадлежащим образом (на подбородке), что также является нарушением, — рассказал Поповский.

Главный инспектор добавил, что на входе на территорию рынка не был организован контроль соблюдения посетителями масочного режима, а администрация не приняла исчерпывающие меры, чтобы организовать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.

По словам Поповского, сумма штрафа за такое нарушение составляет 300 тысяч рублей. Однако при наличии факта причинения вреда здоровью предусмотрен штраф до миллиона рублей или запрет деятельности на 90 суток, пишет агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что столичный Роспотребнадзор опечатал заведение «Шаурма. Бистро» в СЗАО Москвы за нарушение мер профилактики распространения COVID-19. Теперь по решению суда ресторан может прекратить свою деятельность сроком до 90 дней.