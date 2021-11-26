НАТО обсудит военную активность на границе между Россией и Украиной

Фото: Минобороны РФ

Главы МИД стран НАТО обсудят в Риге усиление «военной активности» России на границе с Украиной. Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в пятницу, 26 ноября.

— Министры соберутся на следующей неделе, чтобы обсудить новые вызовы в системе безопасности. Они обсудят усиление военной активности России у границ с Украиной, — рассказал представитель организации.

Данная активность ничем не оправдана и нагнетает напряженность, подчеркнул он. Россия должна продемонстрировать прозрачность, приводит слова Столтенберга РИА Новости.

25 ноября в Шестом флоте США сообщили, что ракетный эсминец ВМС Arleigh Burke вошел в акваторию Черного моря. Судно будет обеспечивать безопасность и стабильность вместе с партнерами и союзниками по НАТО в регионе, уточнили во флоте.

11 ноября в Минобороны РФ заявили, что военная активность США и их союзников повысилась около границ России в Черноморском регионе. Внеплановые учения Соединенных Штатов и их союзников в регионе являются агрессивными действиями, подчеркнули в ведомстве.

Это, как уточняется, создает угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности. За сутки тогда были обнаружены и сопровождались радиолокационными средствами зенитных ракетных войск четыре разведывательных самолета НАТО. По данным Минобороны, над северо-западной и центральной частями Черного моря зафиксировали самолеты U-2S, RC-135 и два патрульных самолета P-8A Poseidon.