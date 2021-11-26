Названы победители конкурса «Московские мастера»

Ветсанэксперты Ольга Березняк, Анна Ушакова и Анастасия Новожилова (слева направо) заняли призовые места в конкурсе «Московские мастера». Победительницей стала Анна Ушакова. Она набрала самое большое количество баллов на всех этапах конкурса / Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Церемония награждения победителей Конкурса «Московские мастера» состоялась 24 ноября в рамках XXI Городского форума печати.

Конкурс проводится Департаментом средств массовой информации и рекламы города Москвы уже в двадцатый первый раз.

Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в Москве из-за коронавирусной инфекции создала дополнительную нагрузку на продавцов печатной прессы, тем не менее НТО «Печать» не прекращали работу в силу своей социальной значимости. В этой связи проведение конкурса особенно важно для поддержания издательского дела и системы распространения периодических печатных изданий столицы, для повышения престижа труда работников отрасли.

Творческий подход, поиск новых методов работы и оригинальность решений, эффективная организация управления коллективом, работа в команде — таковы главные критерии оценки конкурсантов.

Конкурс проводился по следующим номинациям:

— «Продавец периодической печатной продукции в городе Москве» по двум направлениям: «Продавец-киоскер» и «Продавец печатной продукции с пресс-стенда»;

— «Менеджер в сфере распространения периодической печатной продукции в городе Москве»;

— «За достижения в области распространения печатных СМИ».

В этом году в целях дополнительного поощрения продавцов принято решение: передать все призовые места из номинации «За достижения в области распространения печатных СМИ» в номинацию «Продавец печатной продукции в городе Москве».

По итогам собеседований с конкурсантами, заседаний Отраслевого оргкомитета, в который вошли представители Правительства Москвы, профильных общественных организаций, объединений издателей и распространителей печатной продукции, руководители издательских домов, были определены победители Конкурса.

В номинации «Продавец периодической печатной продукции в городе Москве», направление «Продавец-киоскер»:

Первое место — Горностаева Елена Анатольевна (ООО «КАП»), Зайцев Сергей Геннадьевич (ЗАО «МК-Сервис»);

Второе место — Етова Елена Викторовна (ООО «У Метро»), Агаркова Марина Сергеевна (ООО «Азбука»);

Третье место — Поляков Сергей Александрович, Нефедов Евгений Игоревич (оба — ООО «Алфавит»), Макашова Елена Николаевна (ООО «У Метро»), Латоки Людмила Ивановна (ООО «Сейлс»).

В номинации «Продавец периодической печатной продукции в городе Москве», направление «Продавец печатной продукции с пресс-стенда»:

Первое место — Ковальчук Марина Вячеславовна (ООО «У Метро»);

Второе место — Полухова Анна Константиновна (ЗАО «МК-Сервис»).

В номинации «Менеджер в сфере распространения периодической печатной продукции в городе Москве»:

Первое место — Усанов Роберт Федорович (ООО «Сейлс»);

Второе место — Ильина Алла Валерьевна (ООО «Алфавит»).

Победители Конкурса «Московские мастера» в сфере издания и распространения печатных СМИ получили ценные подарки и Дипломы Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы, а также награды от представителей издательских домов.