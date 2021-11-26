Корпуса четырех стационаров в Москве вернут в плановый режим работы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Корпуса четырех стационаров в городе вернут в плановый режим после работы с коронавирусом. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на странице в соцсети «ВКонтакте» в пятницу, 26 ноября.

— Число госпитализаций с ковидом снизилось, поэтому переводим корпуса четырех стационаров в плановый режим работы, — рассказал глава города.

После санитарной обработки в обычном режиме, по его словам, с 2 декабря полностью заработает ГКБ № 24. Кроме того, перепрофилируются корпуса в больницах имени Спасокукоцкого и Иноземцева, а также отделения в Больнице имени Башляевой, заключил Сергей Собянин.

23 ноября мэр заявил, что число заболевших коронавирусом в Москве снизилось за последние три недели. Он отметил, что в указанный период город показал хорошую динамику по COVID-19. Собянин добавил, что дальнейшее развитие сценариев заболевания в столице неизвестно, из-за чего никто не может дать точной гарантии, наступит или нет следующая волна пандемии.

1/2 2/2

За последние сутки московские врачи вылечили еще 5136 человек от COVID-19. Таким образом, за весь период пандемии коронавируса в столице полностью выздоровел 1 755 581 пациент.