Цена нефти Brent опустилась ниже 75 долларов за баррель

Сегодня Россия занимает одно из лидирующих мест, наравне с Мексикой и Канадой, по продажам нефти в США / Фото: pixabay.com

Мировые цены на нефть усилили падение почти на десять процентов, нефть марки Brent опустилась в цене ниже 75 долларов за баррель.

Январские фьючерсы на Brent в 18:34 подешевели на 8,9 процента до 74,9 доллара за баррель. Стоимость январских фьючерсов WTI упала до 70,7 доллара за баррель, отмечает РИА Новости.

23 ноября президент США Джо Байден объявил о высвобождении 50 миллионов баррелей нефти из стратегических резервов. Аналогичный шаг предпримут Великобритания, Япония, Индия, Китай и Южная Корея.

15 октября зампред правительства России Александр Новак рассказал, что к концу года цена на нефть на мировом рынке может увеличиться до 100 долларов за баррель. Он отметил, что год назад никто не мог ожидать роста цены на газ до двух тысяч долларов.

В то же время волатильность цен на газ, как уточнил он, не может быть такой же в ситуации с нефтью, потому что у стран ОПЕК+ есть инструменты, которые позволяют сдерживать рост. Вице-премьер отрицательно ответил на вопрос о том, обращался ли Вашингтон к Москве с просьбой о стабилизации цен.