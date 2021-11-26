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Появилось видео задержания водителя BMW с наркотиками на МКАД

Анастасия Колоскова

Происшествия
Появилось видео задержания водителя BMW с наркотиками на МКАД
Фото: пресс-служба УВД

В Сети появились кадры преследования и задержания предполагаемого наркокурьера, который пытался скрыться от правоохранителей во время проверки документов на МКАД. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба МВД.

Видео: пресс-служба УВД

Ранее сообщалось, что днем 26 ноября на МКАД произошла погоня со стрельбой. Полицейские пытались остановить водителя BMW, который предпринял попытку скрыться во время проверки документов. В результате погони беглец протаранил пять машин. После задержания в салоне его автомобиля обнаружили наркотики.

Позже в Сети появилось видео задержания водителя иномарки. На кадрах видно, как мужчину вытаскивают из автомобиля несколько сотрудников полиции. В это же время рядом находятся врачи скорой помощи, которые оказывают ему помощь, обрабатывая рану на шее. После этого задержанного кладут на носилки.

«Вечерняя Москва» собрала основную информацию о данном происшествии.

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