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Цена нефти Brent упала ниже 73 долларов за баррель впервые с 13 сентября

Иван Юминов

Экономика
Цена нефти Brent упала ниже 73 долларов за баррель впервые с 13 сентября
Фото: Unsplash

Нефть марки Brent опустилась в цене ниже 73 долларов за баррель впервые с 13 сентября.

По состоянию на 19:48 по московскому времени фьючерсы на январь на Brent подешевели на 11,25 процента до 72,97 доллара за баррель. При этом стоимость январских фьючерсов на WTI упала на 12,83 процента до 68,33 доллара за баррель, отмечает РИА Новости.

23 ноября президент США Джо Байден объявил о высвобождении 50 миллионов баррелей нефти из стратегических резервов. Аналогичный шаг предпримут Великобритания, Япония, Индия, Китай и Южная Корея.

15 октября зампред правительства России Александр Новак рассказал, что к концу года цена на нефть на мировом рынке может увеличиться до 100 долларов за баррель. Он отметил, что год назад никто не мог ожидать роста цены на газ до двух тысяч долларов.

В то же время волатильность цен на газ, как уточнил он, не может быть такой же в ситуации с нефтью, потому что у стран ОПЕК+ есть инструменты, которые позволяют сдерживать рост. Вице-премьер отрицательно ответил на вопрос о том, обращался ли Вашингтон к Москве с просьбой о стабилизации цен.

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