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«Больше всех радуется бабушка»: стал известен пол третьего ребенка Дитковските

Иван Юминов

Общество
«Больше всех радуется бабушка»: стал известен пол третьего ребенка Дитковските
Фото: Instagram / ditkovskyte

Актриса Агния Дитковските родила девочку от ресторатора Богдана Панченко. Об этом сообщает Telegram-канал «Татлер-батлер».

— Агния Дитковските в первых числах ноября родила девочку от Ресторатора года GQ, совладельца Lucky Group Богдана Панченко. Это третий ребенок Агнии (первый сын от Алексея Чадова, имя отца второго держится в строжайшей тайне), — говорится в сообщении.

Ребенок стал их первенцем, а больше всех радуется бабушка семейства, уточнили в издании. Свадьба актрисы и ресторатора прошла в одном из его заведений в отреставрированном кинотеатре «Художественный» в Москве, отмечает Telegram-канал.

10 ноября Дитковските рассказала, что стала матерью в третий раз. Как и в предыдущие два раза, она не стала раскрывать пол и имя новорожденного.

Актриса ограничилась постом с лаконичной подписью «03.11.2021 +1», из чего можно предположить, что ребенок появился на свет 3 ноября. Рождение второго ребенка Дитковските никак не комментировала, скрывая эту часть личной жизни от посторонних.

Летом актриса второй раз вышла замуж. После развода с актером Алексеем Чадовым ее новым избранником стал Панченко.

О романе Дитковските и ресторатора стало известно в феврале. Тогда пара после нескольких месяцев знакомства отправилась отдыхать на Мальдивские острова.

Актриса развелась с Чадовым в 2017 году, у них есть общий сын Федор. В том же году СМИ писали, что актриса стала мамой во второй раз, но она до сих пор эту информацию не комментирует.

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