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Эксперт поделился подробностями о новой функции в Telegram

Виктория Храменкова

Общество
Эксперт поделился подробностями о новой функции в Telegram
/ Фото: Youtube / Теплица социальных технологий

Мессенджер Telegram запустит функцию распознавания текста с картинки. Отмечается, что данное нововведение будет доступно исключительно для владельцев устройств от Apple. Об этом заявил эксперт Георгий Лобушкин.

Новая функция появится уже в ближайшем обновлении Telegram.

— Telegram обрадует владельцев устройств Apple и добавит фичу по распознанию текста в картинках. Теперь вы больше не будете испытывать стресс при получении очередного фото кредитной карты или скриншота, — рассказал Лобушкин в своем Telegram-канале.

Кроме этого эксперт подчеркнул, что первое время функция не будет поддерживать русский язык.

Во вторник, 23 ноября, стало известно, что в Telegram-каналах, которые принадлежат госструктурам и чиновникам, исчезнет реклама. Отмечается, что после запуска рекламной платформы в мессенджере начала появляться неуместная реклама. Так, например, в канале ФСИН внезапно появилась реклама ресурса о криптовалютах, а в канале Московской прокуратуры — советы для тех, кто хочет модно одеваться.

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