Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Власти Нью-Йорка рассказали о штамме «омикрон» на территории штата

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Власти Нью-Йорка рассказали о штамме «омикрон» на территории штата
Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

В штате Нью-Йорк не было зарегистрировано ни одного случая заражения южноафриканским штаммом коронавируса «омикрон». Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщила губернатор штата Кэти Хокул.

— К настоящему времени департамент здравоохранения Нью-Йорка не обнаружил нового варианта «омикрон» в штате Нью-Йорк, — заявила Хокул у себя в Twitter.

Также она подчеркнула, что работа по отслеживанию вируса активно продолжается. Кроме этого, продолжится работа с федеральными центрами по контролю и профилактике заболеваний и Всемирной организацией здравоохранения, чтобы следить за развитием событий.

Кэти Хокул напомнила гражданам о мерах безопасности. Необходимо носить маски, мыть руки и регулярно проходить тестирование на коронавирусную инфекцию.

26 ноября сообщалось, что ВОЗ созвала чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося штамма коронавируса, который обнаружили в ЮАР и Ботсване. На встрече обсудили так называемый вариант B.1.1.529, позднее получивший название «омикрон».

Директор Центра инноваций и реагирования на эпидемии в ЮАР Тулио де Оливейра рассказал, что был обеспокоен и обсудил на этой неделе новый штамм с официальными лицами ВОЗ. По его оценкам, почти 90 процентов новых случаев заболевания коронавирусом в провинции ЮАР Гаутенг были вызваны новым штаммом.

Читайте также:
Коронавирус США Вакцинация
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Самое чистое на свете полотно

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Новая жизнь памятников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Главный приз конкурса присуждается…

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

А вам какое дело: пить или не пить?

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Трансформация неизбежна

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В вышиванке опознали косоворотку

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Суровые ветры над потоком

Все мнения
О проекте