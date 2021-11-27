Власти Нью-Йорка рассказали о штамме «омикрон» на территории штата

Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

В штате Нью-Йорк не было зарегистрировано ни одного случая заражения южноафриканским штаммом коронавируса «омикрон». Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщила губернатор штата Кэти Хокул.

— К настоящему времени департамент здравоохранения Нью-Йорка не обнаружил нового варианта «омикрон» в штате Нью-Йорк, — заявила Хокул у себя в Twitter.

Thus far, @HealthNYGov has not found the new Omicron variant in New York State. But we are on high alert. We will continue to actively monitor virus samples and will continue working with @CDCgov and @WHO to closely follow developments. — Kathy Hochul (@GovKathyHochul) November 26, 2021

Также она подчеркнула, что работа по отслеживанию вируса активно продолжается. Кроме этого, продолжится работа с федеральными центрами по контролю и профилактике заболеваний и Всемирной организацией здравоохранения, чтобы следить за развитием событий.

Кэти Хокул напомнила гражданам о мерах безопасности. Необходимо носить маски, мыть руки и регулярно проходить тестирование на коронавирусную инфекцию.

26 ноября сообщалось, что ВОЗ созвала чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося штамма коронавируса, который обнаружили в ЮАР и Ботсване. На встрече обсудили так называемый вариант B.1.1.529, позднее получивший название «омикрон».

Директор Центра инноваций и реагирования на эпидемии в ЮАР Тулио де Оливейра рассказал, что был обеспокоен и обсудил на этой неделе новый штамм с официальными лицами ВОЗ. По его оценкам, почти 90 процентов новых случаев заболевания коронавирусом в провинции ЮАР Гаутенг были вызваны новым штаммом.