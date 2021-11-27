Страны ограничивают въезд для жителей стран Африки из-за штамма «омикрон»

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Новый вариант коронавирусной инфекции стал причиной введения ограничений на транспортное сообщение некоторых стран. Так, Турция и ОАЭ тоже объявили о прекращении сообщения с пятью странами Южной Африки, включая ЮАР. В указанном регионе замечено распространение нового штамма коронавируса SARS-CoV-2 — В.1.1.529, получившего название «омикрон».

— В связи с увеличением числа случаев заболевания из-за варианта «омикрон» поездки из Ботсваны, Южно-Африканской Республики, Мозамбика, Намибии и Зимбабве в нашу страну... запрещены, — заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, передает агентство Anadolu.

Отмечается, что ограничения коснутся всех турецких наземных, воздушных, морских и железнодорожных пограничных переходов.

Германия, Израиль, Великобритания, Сингапур, Канада, Бахрейн, Италия, Нидерланды, Марокко, Франция, Чехия, Австрия, Малайзия, Швейцария, Египет, Саудовская Аравия, Аргентина и Бразилия также приостановили транспортное сообщение с некоторыми странами Африки.

Также с 28 ноября Россия ограничит въезд иностранцев из ряда африканских стран и Гонконга.

1/2 2/2

26 ноября сообщалось, что ВОЗ созвала чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося штамма коронавируса, который обнаружили в ЮАР и Ботсване. На встрече обсудили так называемый вариант B.1.1.529, позднее получивший название «омикрон».

Директор Центра инноваций и реагирования на эпидемии в ЮАР Тулио де Оливейра рассказал, что был обеспокоен и обсудил на этой неделе новый штамм с официальными лицами ВОЗ. По его оценкам, почти 90 процентов новых случаев заболевания коронавирусом в провинции ЮАР Гаутенг были вызваны новым штаммом