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Володин планирует организовать работу по изучению всех комментариев по проекту о QR-кодах

Полина Долганова

Общество
Володин планирует организовать работу по изучению всех комментариев по проекту о QR-кодах
Фото: Пресс-служба Госдумы

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин намерен организовать работу по изучению всех комментариев, которые он получил от россиян по поводу законопроекта о введении QR-кодов. Об этом он сообщил в субботу, 27 ноября, в своем Telegram-канале.

— За прошедшие три дня получил от вас огромное количество сообщений, где вы высказываете свое мнение по поводу внесенных правительством в Госдуму законопроектов о QR-кодах, — написал парламентарий.

Спикер Думы также выразил благодарность всем тем, кто выразил свое мнение по данному вопросу.

По состоянию на 10:00 субботы, 27 ноября, Telegram-пост Володина о QR-кодах собрал почти 610 тысяч комментариев.

12 ноября правительство России внесло в Госдуму законопроекты о введении QR-кодов для пользования транспортом и посещения общественных мест до 1 июня 2022 года. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода, документа о перенесенной болезни или справки о медотводе.

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