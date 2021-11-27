Андрей Бочкарев: Процесс сокращения числа мигрантов на стройках займет не менее 2-3 лет

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Количество трудовых мигрантов на стройках Москвы составляет от 20 до 60 процентов в зависимости от объекта. Об этом в субботу, 27 ноября, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, многие иностранные рабочие действительно являются высокопрофессиональными специалистами.

— В данный момент у нас всего на стройках Москвы задействовано от 300 до 400 тысяч рабочих на разных объектах: на объектах городского заказа, а это строительство метро, дорог и других объектов, а также на строительстве объектов коммерческого назначения, жилого назначения и иных объектах, которые возводятся в Москве, — подытожил глава Стройкомплекса.

Андрей Бочкарев добавил, что переформатирование системы управления строительством, повышение производительности труда, в том числе, через автоматизацию ряда процессов, и подготовка квалифицированных кадров внутри страны займет не менее двух лет.

Сокращение числа иностранных рабочих на строительных объектах будет поэтапным, подчеркнул заместитель мэра.

— Фактически речь идет о переформатировании всей системы управления стройкой, в том числе и реформе системы подготовки кадров. Такая работа займёт не менее двух-трех лет, — отметил Андрей Бочкарев.

17 ноября мэр Москвы Сергей Собянин поручил уменьшить количество строителей-мигрантов на объектах реновации жилищного фонда в городе. Об этом он заявил в ходе осмотра новой многоэтажки по программе на Бауманской улице.

Мэр отметил, что для реализации поручения необходимо привлечь специалистов из разных регионов России, повысить заработную плату и создать комфортные условия труда.