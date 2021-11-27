Более 40 зарядных станций нового формата для электромобилей работает в Москве

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В столице работает 41 современная станция для подзарядки электромобилей. На них одновременно можно заряжать 78 машин. Об этом в субботу, 27 ноября, рассказали в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— В планах у нас — установка 600 новых зарядок к 2023 году, — заявил глава дептранса Максим Ликсутов.

Уточняется также, что в рамках проекта «Энергия Москвы» в столице продолжают тестировать электромобили вместе с их разработчиками перед поставкой на рынок в России. Так, например, недавно в городе проверили BMW iX, которая должна выйти в оборот уже в следующем году, передает агентство городских новостей «Москва».

21 октября президент России Владимир Путин заявил, что электромобили являются хорошими «машинками», они почти не имеют разницы с моделями с двигателем внутреннего сгорания.

27 сентября автоэксперт Вячеслав Субботин рассказал, почему электрокары до сих пор не пользуются внушительной популярностью на российском рынке. По его словам, можно выделить две ключевые причины.