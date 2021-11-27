Участок Троицкой линии метро готов более чем на 40 процентов

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Участок Троицкой линии столичного метрополитена от станции «Новаторская» до «Бачуринской» готов на 44 процента. Об этом в субботу, 27 ноября, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На участке практически завершены работы по установке ограждающих конструкций и разработке грунта. Идут активные работы по устройству железобетонных конструкций и жесткого основания верхнего строения путей, — сообщил заммэра.

По словам генерального директора компании-подрядчика АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, в настоящее время завершается проходка тоннелей на участке Троицкой линии. Для удобства горожан они свяжут между собой станции «Новаторская», «Университет дружбы народов», «Улица Генерала Тюленева», «Тютчевская» и «Мамыри», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Отмечается, что Троицкая линия пройдет от Московского центрального кольца до городского округа Троицк, ее длина около 40 километров.

Ранее Андрей Бочкарев сообщил, что станция «Новомосковская» Сокольнической линии метро готова почти на треть. Он добавил, что сейчас завершаются работы по подготовке территории и выносу инженерных коммуникаций в районе будущей транспортной развязки на участке Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе от ТПУ «Столбово» до улицы Поляны.