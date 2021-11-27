Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Участок Троицкой линии метро готов более чем на 40 процентов

Дарья Чентаева

Город
Участок Троицкой линии метро готов более чем на 40 процентов
Фото: РИА Новости / Максим Блинов

Участок Троицкой линии столичного метрополитена от станции «Новаторская» до «Бачуринской» готов на 44 процента. Об этом в субботу, 27 ноября, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На участке практически завершены работы по установке ограждающих конструкций и разработке грунта. Идут активные работы по устройству железобетонных конструкций и жесткого основания верхнего строения путей, — сообщил заммэра.

По словам генерального директора компании-подрядчика АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, в настоящее время завершается проходка тоннелей на участке Троицкой линии. Для удобства горожан они свяжут между собой станции «Новаторская», «Университет дружбы народов», «Улица Генерала Тюленева», «Тютчевская» и «Мамыри», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Отмечается, что Троицкая линия пройдет от Московского центрального кольца до городского округа Троицк, ее длина около 40 километров.

Ранее Андрей Бочкарев сообщил, что станция «Новомосковская» Сокольнической линии метро готова почти на треть. Он добавил, что сейчас завершаются работы по подготовке территории и выносу инженерных коммуникаций в районе будущей транспортной развязки на участке Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе от ТПУ «Столбово» до улицы Поляны.

Читайте также:
Метро Москва Строительство
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Самое чистое на свете полотно

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Новая жизнь памятников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Главный приз конкурса присуждается…

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

А вам какое дело: пить или не пить?

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Трансформация неизбежна

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В вышиванке опознали косоворотку

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Суровые ветры над потоком

Все мнения
О проекте