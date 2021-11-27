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Турист из России умер в турецкой Анталье

Василий Плиткин

Происшествия
Турист из России умер в турецкой Анталье
Фото: youtube.com/112NHN

Российский турист, который более полутора месяцев находился в тяжелом состоянии в одной из турецких больниц, скончался. Об этом сообщило Генконсульство РФ в Анталье в субботу, 27 ноября.

— К сожалению, он умер, — приводит РИА Новости слова представителя дипмиссии.

В генконсульстве сообщили, что финансовый лимит россиянина был исчерпан, поэтому прорабатывался вопрос о его эвакуации на родину.

Ранее российские СМИ сообщили, что у жителя Башкирии во время отпуска с семьей в Турции, обнаружили коронавирус и серьезное поражение легких. В итоге 44-летнего россиянина ввели в искусственную кому.

В середине сентября четырехлетний мальчик из России умер в Турции во время отдых с родителями после нескольких дней симптомов отравления.

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