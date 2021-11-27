Правительство РФ утвердило правила определения «границы бедности»

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Кабинет министров РФ утвердил порядок определения «границы бедности» в целом по стране и по регионам. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда в субботу, 27 ноября.

По информации ведомства, теперь при расчете уровня бедности вместо прожиточного минимума, который сейчас устанавливается в зависимости от медианного дохода, будет применяться другой показатель — «граница бедности».

В Минтруде пояснили, что новый показатель будут рассчитывать путем умножения предыдущего значения прожиточного минимума за квартал на общую инфляцию за соответствующий период.

«Границу бедности» в целом по стране будут рассчитывать ежеквартально, а по регионам — каждый год, передает РИА Новости.

В министерстве подчеркнули, что «граница бедности» не повлияет на назначение мер соцподдержки. Для этого по-прежнему будут использовать прожиточный минимум. Размер пособий также будут рассчитывать из этой величины.

Ранее в ноябре ведущий эксперт Центра политических технологий, доктор экономических наук Никита Масленников рассказал, что за чертой бедности проживают порядка 13 процентов россиян. Экономист отметил, что за последнее десятилетие этот показатель удалось снизить, но государству есть куда стремиться. Так, еще десять лет назад этот показатель составлял 18 процентов.