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Генсек НАТО призвал Россию снизить напряженность вокруг Украины

Василий Плиткин

В мире
Генсек НАТО призвал Россию снизить напряженность вокруг Украины
Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization Follow

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс сохраняет готовность к диалогу с Россией, но вместе с тем продолжит поддерживать Украину. Такую позицию он высказал в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.

— Я призываю Россию к снижению напряженности. В то же время мы остаемся открытыми для диалога с Россией. Диалог важнее тогда, когда высока напряженность, — отметил Столтенберг.

Говоря о якобы имеющем место скоплении российских войск у границы с Украиной, генсек НАТО сообщил, что не готов расценивать это «исключительно как блеф».

Он подчеркнул, что НАТО «остается бдительной» и внимательно следит за ситуацией на украинской границе, сообщает издание.

Накануне Столтенберг сообщил, что главы МИД стран НАТО обсудят в Риге усиление «военной активности» России на границе с Украиной. Данная активность ничем не оправдана и нагнетает напряженность, подчеркнул генсек НАТО.

11 ноября в Минобороны РФ заявили, что военная активность США и их союзников повысилась около границ России в Черноморском регионе. Внеплановые учения Соединенных Штатов и их союзников в регионе являются агрессивными действиями, подчеркнули в ведомстве.

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