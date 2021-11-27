Эксперт ВОЗ выдвинула гипотезу происхождения омикрон-штамма коронавируса

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Новый штамм коронавируса «омикрон» мог произойти от зараженного пациента с ослабленным иммунитетом, который не вылечился полностью, и вирус размножался в его организме. Такое мнение высказала руководитель технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

Специалист подчеркнула, что необходимо пристальнее наблюдать за штаммами, в том числе «омикроном», проводить больше тестов и секвенирование таким образом, чтобы покрыть больше стран.

Также Мария Ван Керкхове призвала «не клеймить» государства, которые сообщают о новых вариантах коронавируса, и реагировать сбалансированно, передает Financial Times.

26 ноября сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения созвала чрезвычайную встречу для обсуждения нового быстро распространяющегося штамма коронавируса, который обнаружили в ЮАР и Ботсване. Новый штамм получил название «омикрон».

Ученые из Великобритании ранее предупредили о появлении штамма COVID-19, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам.