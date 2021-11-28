Эксперт назвала главный признак настоящего шоколада
Руководитель направления разработки продуктов компании Barry Callebaut Екатерина Логинова рассказала, что качественный шоколад всегда тает во рту, так как температура его растапливания составляет плюс 35-37 градусов.
Однако эксперт уточнила, что плохо таять во рту он может только если его хранить в холодильнике — делать это не рекомендуется.
Также Логинова напомнила, что качественный шоколад можно найти, еще не попробовав — по его составу. В плитке должно быть не менее 35 процентов общего сухого остатка какао-продуктов, в том числе не менее 18 процентов масла какао и не менее 14 процентов сухого обезжиренного остатка какао-продуктов.
Специалист рассказала, как можно проверить подлинность шоколада «лабораторным» способом в домашних условиях.
— Настоящий шоколад при застывании без предварительного темперирования не застынет в такую же твердую однородную массу, а останется мягким. Спустя какое-то время он все-таки начнет застывать, но на поверхности, а затем и по всей структуре появятся вкрапления-кристаллы, — сказала она.
Логинова добавила, что кондитерская плитка после такого эксперимента застынет однородной и кристаллизации не будет, сообщает агентство «Прайм».
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