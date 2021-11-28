Эксперт назвала главный признак настоящего шоколада

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Руководитель направления разработки продуктов компании Barry Callebaut Екатерина Логинова рассказала, что качественный шоколад всегда тает во рту, так как температура его растапливания составляет плюс 35-37 градусов.

Однако эксперт уточнила, что плохо таять во рту он может только если его хранить в холодильнике — делать это не рекомендуется.

Также Логинова напомнила, что качественный шоколад можно найти, еще не попробовав — по его составу. В плитке должно быть не менее 35 процентов общего сухого остатка какао-продуктов, в том числе не менее 18 процентов масла какао и не менее 14 процентов сухого обезжиренного остатка какао-продуктов.

Специалист рассказала, как можно проверить подлинность шоколада «лабораторным» способом в домашних условиях.

— Настоящий шоколад при застывании без предварительного темперирования не застынет в такую же твердую однородную массу, а останется мягким. Спустя какое-то время он все-таки начнет застывать, но на поверхности, а затем и по всей структуре появятся вкрапления-кристаллы, — сказала она.

Логинова добавила, что кондитерская плитка после такого эксперимента застынет однородной и кристаллизации не будет, сообщает агентство «Прайм».

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