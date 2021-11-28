Назван помогающий снизить давление «за пару часов» напиток

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Ученые из США выяснили, что регулярное употребление черники и напитков из нее улучшает самочувствие и снижает артериальное давление.

Специалисты из Гарвардской медицинской школы провели эксперимент, в ходе которого добровольцы в течение месяца ежедневно употребляли напитки из черники.

В результате ягодный напиток был признан средством, которое значительно улучшает самочувствие. Так, употребление 200 граммов ягод в день вызывает в организме расширение плечевой артерии и снижение артериального давления в среднем на пять миллиметров ртутного столба всего «за пару часов». Такой эффект сопоставим с результатами принятия лекарств.

Также ученые сообщили, что черника богата антиоксидантами, которые улучшают работу эндотелиальных клеток в организме. Они отвечают за регуляцию кровотока и артериального давления, а это очень важно в борьбе с высоким давлением, сообщает портал Daily Express.

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