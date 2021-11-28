«Осень не сдает позиции»: синоптики рассказали о погоде в Москве 28 ноября

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В воскресенье, 28 ноября, столичный регион будет находиться в зоне влияния циклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой дождь.

Максимальная температура воздуха в столице составит плюс два-четыре градуса. В Подмосковье температура ожидается от минус одного до четырех градусов тепла.

Ветер будет дуть южный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 741 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 80 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что осень не сдает свои позиции, и влияние теплого циклона проявится очередным изменением погоды. По медицинской оценке, это неблагоприятные условия с внешней гипоксией. При такой ситуации повышается риск ухудшения самочувствия и обострения заболеваний дыхательной и сердечно-сосудистой систем, особенно уязвимы люди с тяжелыми проявлениями кислородной недостаточности.

В этих случаях нужно следовать советам врача и вовремя принимать рекомендованные лекарства. У молодых и практически здоровых людей тоже может быть ухудшение самочувствия, снижение умственной и физической активности.

Синоптики прогнозируют россиянам «неоднородную зиму». С таким предупреждением выступил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Практически во всех регионах страны будут наблюдаться оттепели и заморозки до минус 20 градусов. Однако на европейской части России такая погода отразится в более значительной степени.