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Первый канал и шоу «Голос» выразили соболезнования в связи со смертью Градского

Виктория Сикерина

Общество
Первый канал и шоу «Голос» выразили соболезнования в связи со смертью Градского
Фото: facebook/alexandergradsky

Первый канал выразил соболезнования близким и друзьям народного артиста РФ , музыканта и наставника шоу «Голос» Александра Градского.

— Скончался Александр Градский. Наши соболезнования родным, близким и всем, кто любил и будет любить творчество Александра Борисовича, — написали на официальной странице Первого канала в социальной сети Facebook.

Также программа «Голос» на странице в Instagram выразила соболезнования семье и поклонникам Александра Градского.

О смерти народного артиста стало известно в воскресенье, 28 ноября. Александр Градский ушел из жизни в возрасте 72-х лет. Артист умер в больнице в 02:10 по московскому времени.

26 ноября сообщалось, что Градский был госпитализирован с инсультом. Здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного в сентябре коронавируса. Отмечается, что артист почти перестал вставать и жаловался на боли в ногах. Медики оценивали его состояние как тяжелое.

Александр Градский — советский и российский певец, автор песен, композитор. В 1997 году он получил звание заслуженного артиста России, а через два года стал народным артистом РФ. В последние годы музыкант был наставником в телешоу Первого канала «Голос».

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