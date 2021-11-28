В России за сутки выявили еще 33 548 новых случаев COVID-19

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

За минувшие 24 часа в 85 регионах России выявили еще 33 548 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе Москвы в воскресенье, 28 ноября.

Уточняется, что 6,3 процента заболевших не имели клинических симптомов COVID-19.

Москва, Санкт-Петербург и Московская область по-прежнему лидируют по количеству новых случаев заболевания. В указанных регионах за последние сутки выявили 3086, 2072 и 2046 заболевших соответственно.

За прошедшие 24 часа от инфекции умерли 1224 гражданина. При этом российским врачам удалось полностью вылечить от коронавируса 30 646 пациентов.

Таким образом, с начала пандемии в России зарегистрировали 9 570 373 случая коронавируса в 85 регионах, говорится в сообщении.

На днях в Оперативном штабе по борьбе с COVID-19 рассказали, что Россия ограничит с 28 ноября въезд иностранцев из ряда африканских стран и Гонконга на фоне выявления нового и агрессивного штамма B.1.1.529.

Роспотребнадзор и Минтранс в связи с этим организуют экспресс-тестирование на инфекцию россиян, приезжающих из Ботсваны, ЮАР, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Эсватини, Танзании, Гонконга, Китая, Израиля, Великобритании и Северной Ирландии.