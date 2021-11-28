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Выполнявший рейс Пунта-Кана — Москва самолет с неисправностью приземлился в Шереметьеве

Виктория Сикерина

Происшествия
Выполнявший рейс Пунта-Кана — Москва самолет с неисправностью приземлился в Шереметьеве
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва
Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина Карта всех событий

Пассажирский самолет, следовавший по маршруту Пунта-Кана — Москва, приземлился в столичном аэропорту Шереметьево из-за вероятной неисправности шасси. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани в воскресенье, 28 ноября.

В настоящий момент специалисты устанавливают причины произошедшего.

Также уточняется, что экстренные городские службы после получения сообщения об инциденте направили пожарных к взлетно-посадочной полосе аэропорта Шереметьево, передает ТАСС.

26 ноября пассажирка самолета Airbus A320, который следовал рейсом Санкт-Петербург — Наманган, родила на борту лайнера. Из-за этого воздушное судно совершило экстренную посадку в аэропорту Чкалов в Нижнем Новгороде.

После врачи оценили состояние здоровья женщины как хорошее.

До этого в оперштабе по борьбе с COVID-19 заявили, что Россия ограничит с 28 ноября въезд иностранцев из ряда африканских стран и Гонконга на фоне штамма B.1.1.529.

Роспотребнадзор и Минтранс в связи с этим организуют экспресс-тестирование на COVID-19 россиян, приезжающих из Ботсваны, ЮАР, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Эсватини, Танзании, Гонконга, Китая, Израиля, Великобритании и Северной Ирландии.

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