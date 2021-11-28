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Ночь на 30 ноября в столице может стать самой теплой за последние 73 года

Екатерина Нефедова

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Погода в Москве
Город
Ночь на 30 ноября в столице может стать самой теплой за последние 73 года
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Ночь на 30 ноября в Москве может стать рекордно теплой за последние с 1948 года. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в воскресенье, 28 ноября.

По словам синоптика, осень в городе завершится небывалым теплом, ее финал будет «экстраординарным». В понедельник, 29 ноября, и во вторник, 30 ноября, в столице могут пройти дожди, которые постепенно будут усиливаться.

— При этом ночь на 30 ноября будет самой теплой за всю историю метеостанции ВДНХ с 1948 года: столбики термометров в Москве не опустятся ниже плюс 4–6 градусов, — заявил Тишковец ТАСС.

Также он отметил, что в столице в последний день осени прогнозируется рекорд низкого давления и до 30 процентов месячной нормы осадков. Специалист пояснил, что всему виной циклон «Бенедикт», который принесет с собой субтропическое тепло и влагу.

Ранее в беседе с «Вечерней Москвой» главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столице на следующей неделе.

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