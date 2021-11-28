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Дочь Мстислава Ростроповича госпитализировали в Москве

Анастасия Колоскова

Общество
Дочь Мстислава Ростроповича госпитализировали в Москве
Фото: Pixabay

Дочь Мстислава Ростроповича Ольга госпитализирована в столице после падения в собственном доме. Об этом в воскресенье, 28 ноября, сообщил телеканал РЕН ТВ.

По данным канала, женщина повредила пальцы на руке. Подробностей случившегося не приводится.

Ольга Ростропович является дочерью виолончелиста, народного артиста СССР Мстислава Ростроповича и оперной певицы Галины Вишневской. Она возглавляется Фонд культурных и гуманитарных программ М. Л. Ростроповича, основанного музыкантом для поддержи молодых дарований.

С 2009 года Ольга Ростропович является помощником худрука Центра оперного пения Г. П. Вишневской. Кроме того, она входит в организационный комитет XV Международного конкурса имени Чайковского и является членом жюри международного конкурса «Щелкунчик».

До этого стало известно, что с коронавирусной инфекцией госпитализировали экс-приму Большого театра Марию Александрову. 43-летняя балерина почувствовала себя плохо. Артистке провели тест на коронавирус, который оказался положительным. В настоящее время медики оценивают ее состояние как средней тяжести.

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