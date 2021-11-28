Прокуратура проконтролирует расследование дела о стрельбе в Электростали

Фото: Официальный сайт Следственного комитета России

Прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по статье «Хулиганство» после стрельбы в подмосковной Электростали. Об этом «Вечерней Москве» сообщила глава пресс-службы региональной прокуратуры Наталия Григорьева в воскресенье, 28 ноября.

Известно, что вечером 21 ноября на улице Ялагина в городском округе Электросталь между гражданами разгорелся конфликт, в ходе которого один из оппонентов открыл стрельбу.

По данному факту следствие возбудило уголовное дело по статье «Хулиганство». Одного из обвиняемых по решению суда заключили под стражу.

Личности всех участников инцидента устанавливают правоохранители.

До этого стало известно, что прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве 84-летней женщины-инвалида в Подмосковье. Мужчина, предположительно, из-за неприязненных отношений задушил престарелую мать своей знакомой, за которой по договоренности с ней осуществлял уход. Уголовное дело направлено в Мособлсуд для рассмотрения по существу.