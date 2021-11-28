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Иммунолог рассказал о неожиданном способе распространения штамма «омикрон»

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Иммунолог рассказал о неожиданном способе распространения штамма «омикрон»
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Южноафриканский штамм коронавирусной инфекции «омикрон» намного заразнее дельта-варианта COVID-19. Кроме того, новая мутация может передаваться самыми неожиданными способами. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок.

Врач-иммунолог заметил, что новая версия заболевания мгновенно распространяется, отличается большей опасностью и у него есть все шансы стать доминантой во многих странах мира, вытеснив «дельту».

Эксперт уточнил, что, несмотря на то что последний вариант болезни выявлен пока лишь в Южно-Африканской Республике и Республике Ботсвана, «омикрон» успел поселиться в Тайване:

— Любопытный факт: в Тайване, несмотря на соблюдение всех мер санитарной безопасности, даже в закрытых на самоизоляцию отелях, предназначенных для вновь прибывших из других стран лиц, уже выявлен случай передачи этого варианта коронавируса. Хотя там люди не выходят из номеров, любая коммуникация и физическое воздействие исключительно бесконтактные. Но тем не менее вирус пробрался, что говорит о его крайне вирулентности и возможности передаваться через вентиляционные каналы.

Эксперт уточнил, что из-за своей заразности новый штамм может распространяться самыми непредсказуемыми способами, как, например, в закрытых тайваньских отелях.

Собеседник «ВМ» также назвал, какие заболевания новый штамм может вытеснить.

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