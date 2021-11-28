«Мишень для вакцин»: чем опасен африканский штамм коронавируса «омикрон»

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Новый штамм коронавирусной инфекции, получивший название «омикрон», выявленный в Южной Африке, имеет высокую степень вирулентности. Эта версия опасного заболевания может вытеснить не только дельта-штамм COVID-19, но и иные вирусные заболевания — корь и ветрянку. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок.

По словам медика, у представителей Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) новый штамм вызывает обеспокоенность в связи с тем, что в нем насчитывается очень большое количество мутаций, и из них 32 мутации связаны со спай-протеином, то есть основным белком, которым вирус цепляется за клетки человека.

— В то же время этот же спай-белок является мишенью для вакцин, — сказал эксперт. — И сейчас те страны, которые получили образец нового варианта вируса и секвенировали его у себя, спешно проводят тестирование своих препаратов, чтобы понять — помогают и защищают их вакцины от «омикрона» или нет.

В России, как заявил Роспотребнадзор, еще не было случаев выявления нового варианта «короны», соответственно, нет пока и возможности протестировать отечественные препараты на устойчивость перед «омикроном»:

— Но если через систему обмена кто-то передаст российской стороне образец, наши лаборатории тоже начнут испытания.

Болибок заметил, что новая версия ковида очень быстро распространяется, он еще опаснее, чем дельта-вариант. Кроме того, у «омикрона» есть все шансы, отметил медик, занять первую строчку в рейтинге заразности среди всех имеющихся вирусов.

Болибок подчеркнул, что в допандемический период первое место среди острых инфекционных вирусов по степени распространения занимала корь, а следом за ней шла ветрянка. Сегодня же ситуация изменилась и последующих корректировок тоже не стоит исключать:

— Сейчас между корью и ветрянкой вклинился дельта-штамм коронавируса. И есть вероятность, что «омикрон» займет лидирующую позицию в этом списке, обойдя не только дельта-вариант, но и корь.

Эксперт отметил, что всего лишь за несколько недель «омикрон» вытеснил из циркуляции «дельту» в Южно-Африканской Республике и Республике Ботсвана, где расположен очаг распространения нового штамма:

— Любопытный факт: в Тайване, несмотря на соблюдение всех мер санитарной безопасности, даже в закрытых на самоизоляцию отелях, предназначенных для вновь прибывших из других стран лиц, уже выявлен случай передачи этого варианта коронавируса. Хотя там люди не выходят из номеров, любая коммуникация и физическое воздействие исключительно бесконтактные. Но тем не менее вирус пробрался, что говорит о его крайне вирулентности и возможности передаваться через вентиляционные каналы.

Почему же новый штамм, как в свое время дельта-вариант, особо опасен для молодых людей? По словам медика, такое впечатление сложилось по той причине, что в Южно-Африканской Республике далеко не все граждане доживают до преклонного возраста, следовательно, основными переносчиками недуга являются молодые люди:

— Подавляющее большинство жителей ЮАР — это молодежь. Именно поэтому при первой уханьской волне пандемии смертность там была низкой, поскольку у них нет в таком количестве пожилых граждан «65+», как у нас. Они элементарно не доживают до этого возраста.

Сейчас в этих республиках идет массовый наплыв больных новым штаммом в возрастном диапазоне — 20–30 лет, которым нужна срочная госпитализация:

— Скорее всего, они не готовы к такому массовому наплыву на госпитализацию этой группы населения, что и вызывает панику и мысли о том, что эта болезнь бьет исключительно по молодым.

В заключение иммунолог добавил: если новый вариант вируса доберется до РФ, у нас может повториться южноафриканский сценарий:

— Он будет у нас протекать тяжелее, чем дельта. Если у молодых он вызывает потребность в госпитализации, то что же тогда будет с пожилыми гражданами?

В свою очередь заслуженный врач РФ, сенатор Владимир Круглый заявил в СМИ о том, что африканский штамм коронавирусной инфекции «омикрон» уже есть на территории РФ:

— Штамм «омикрон» уже в России, скорее всего, присутствует. Источником его распространения являются наши люди, которые посещали Египет, — цитирует представителя Совета Федерации РИА Новости.

26 ноября сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созвала чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося штамма коронавируса, который обнаружили в ЮАР и Ботсване. На встрече обсудили так называемый вариант B.1.1.529, позднее получивший название «омикрон».

Позже в пресс-службе ВОЗ рассказали, что существующие ПЦР-тесты способны выявлять новый штамм коронавируса «омикрон».

До этого в оперштабе по борьбе с COVID-19 рассказали, что Россия ограничит с 28 ноября въезд иностранцев из ряда африканских стран и Гонконга.