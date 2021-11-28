Названы два симптома COVID-19, на которые нужно обратить внимание привитым

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Специалисты назвали два главных симптома коронавирусной инфекции, которые не следует игнорировать получившим прививку от COVID-19 пациентам.

Автор статьи в издании Express ссылается на данные приложения ZOE COVID, которое отслеживает частоту проявления признаков инфекции.

— Если вы сделали прививку и начали часто чихать или кашлять без причин, вам следует остаться дома и пройти тест на COVID-19, — рекомендуют разработчики программы.

По их словам, эти два симптома чаще всего говорят о наличии вируса. При этом врачи посоветовали обращать внимание и на другие признаки болезни — потерю обоняния и вкуса.

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26 ноября сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созвала чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося штамма коронавируса, который обнаружили в ЮАР и Ботсване. На встрече обсудили так называемый вариант B.1.1.529, позднее получивший название «омикрон».

Также в пресс-службе ВОЗ рассказали, что существующие ПЦР-тесты способны выявлять новый штамм коронавируса «омикрон».