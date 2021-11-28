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Великобритания вводит карантин до результатов ПЦР-теста для всех въезжающих

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
В мире
Великобритания вводит карантин до результатов ПЦР-теста для всех въезжающих
Фото: pixabay.com

Власти Великобритании вводят с 30 ноября обязательный ПЦР-тест для всех прибывающих в страну и карантин до получения отрицательного результата. Об этом сообщается в новой версии руководства для путешествий, опубликованного правительством на фоне распространения нового варианта коронавирусной инфекции «омикрон».

— Если вы полностью вакцинированы и прибудете в Англию после 4 часов утра вторника, 30 ноября, вам необходимо самоизолироваться, пройти ПЦР-тест до конца второго дня после вашего прибытия (тесты «бокового потока» не принимаются) и сможете покинуть самоизоляцию, если ваш результат ПЦР-теста отрицательный, — цитирует сообщение РИА Новости.

Для путешественников, не прошедших вакцинацию, правила остаются прежними. Им необходимо сделать ПЦР-тест до вылета, на 2-й и 8-й день после прибытия в страну (с соблюдением карантина).

Премьер-министр Британии Борис Джонсон накануне сделал заявление, что в стране вернут обязательный масочный режим для посещения магазинов и проезда в общественном транспорте.

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26 ноября сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созвала чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося штамма коронавируса, который обнаружили в ЮАР и Ботсване. На встрече обсудили так называемый вариант B.1.1.529, позднее получивший название «омикрон».

Медики из ЮАР сообщили, что новый агрессивный штамм коронавирусной инфекции с быстрой скоростью распространяется среди лиц от 20 до 30 лет.

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