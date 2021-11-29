Экс-тренер израильтянок возглавила сборную РФ по художественной гимнастике

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Ирина Вигдорчик стала главным тренером сборной России по художественной гимнастике. Ранее она тренировала гимнасток израильской сборной, выступающей в групповых упражнениях.

Портал Israelhayom утверждает, что Вигдорчик уже прилетела в Москву и заключила контракт с Всероссийской федерацией художественной гимнастики.

Вигдорчик 57 лет, она привела сборную Израиля к серебряным медалям чемпионата мира, а также к победе на чемпионате Европы.

Главный тренер российской сборной по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова подтвердила, что Ирина Вигдорчик будет работать с российскими спортсменками в процессе их подготовки к Олимпиаде в Париже-2024.

31 октября сборная России выиграла золото на ЧМ по художественной гимнастике в упражнении с мячом. Отечественные спортсменки набрали 46,000 балла. Серебро досталось сборной из Италии — у них 45,600 балла. На третьем месте расположились японки с результатом 44,500 балла.