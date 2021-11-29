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Ученые назвали способы увеличить продолжительность жизни

Юлия Курганова

Общество
Ученые назвали способы увеличить продолжительность жизни
Фото: pixabay.com

Группа биологов-эволюционистов из Гарварда предположила, что физическая активность сдвигает энергию тела в сторону защитных процессов, которые укрепляют здоровье и предотвращают хронические заболевания, такие как болезни сердца и диабет. Поэтому увеличивается продолжительность жизни.

Ученые сообщили, что физическая активность создает множество стрессов в организме, которые способствуют его восстановлению. Эти стрессы могут варьироваться от производства химически активных веществ в крови до микроскопических повреждений костей и мышц. Когда функции организма работают, чтобы исправить эти незначительные повреждения, механизм ремонта также устраняет другие совокупные повреждения, которые в противном случае были бы проигнорированы.

Физическая активность замедляет распад клеток и снижает количество вредных заболеваний, связанных со старением, отметили специалисты.

Некоторые действия, например курение, могут увеличить скорость старения клеток организма.

Кроме того, исследование показало, что мужчины, которые регулярно занимаются спортом, могут увеличить продолжительность жизни на два часа за каждый час упражнений.

Было установлено, что 30 минут быстрой ходьбы в день оказывают заметное положительное влияние на здоровье. Также ученые рекомендовали заниматься 150 минут в неделю умеренными упражнениями, сообщается на портале Express.

Ученые нашли связь между спортом и долголетием. Для взрослых и пожилых людей большую роль играет активность. К такому мнению пришли специалисты из Гарвардского университета. Ученые исследовали влияние физических нагрузок на продолжительность жизни.

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