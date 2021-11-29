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Диетолог Панченко назвала самый вредный орех

Юлия Курганова

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог Панченко назвала самый вредный орех
Фото: Youtube.com

Арахис является наиболее вредным орехом из-за нескольких факторов. Об этом рассказала диетолог Светлана Панченко.

— Самым вредным орехом действительно можно назвать арахис. Вообще ошибочно считать его орехом, он относится к семейству бобовых и растет в земле. Один из минусов — он является одним из самых сильных аллергенов. Так как он растет в земле, то часто подвергается воздействию плесневых грибков, которые могут негативно сказаться на здоровье человека, — сообщила специалист корреспонденту РИА Новости.

Она отметила, что в любых орехах и в арахисе также содержится фитиновая кислота, которая мешает усвоению ряда микроэлементов из пищи, например, железа. Поэтому сырые орехи перед употреблением следует вымачивать несколько часов и в дальнейшем подсушивать, добавила Панченко.

Ученые рассказали об опасности бананов. Эти фрукты могут оказывать негативное влияние на здоровье из-за того, что в них содержится радиоактивный элемент. Об этом сообщили ученые из Пекинского университета аэронавтики и астронавтики. По словам исследователей, в бананах помимо калия есть его изотоп — калий-40, который является источником ионизирующего излучения.

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