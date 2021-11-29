Исследование: Россия боролась с последствиями пандемии, не снижая зарплаты населения

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Борьба с экономическими последствиями пандемии COVID-19 велась в российских организациях без снижения реальных заработных плат. Это можно назвать историческим достижением. Об этом говорится в исследовании Института социальной политики НИУ ВШЭ «Мониторинг социально-экономического положения и социального самочувствия населения: три квартала 2021 года».

В докладе отмечается, что во втором квартале 2020 года зарплаты сотрудников не снижались, а в аналогичном периоде 2021 года они даже возросли.

— То, что мы не выходили из кризиса за счет снижения реальной заработной платы в организациях — это историческое событие, поскольку во все предыдущие годы главным инструментом преодоления кризиса было снижение заработной платы, — говорится в заявлении специалистов.

При этом в ВШЭ отметили снижение трудовых доходов в некорпоративном секторе. Так, например, во втором квартале текущего года средний трудовой доход россиян в этом секторе составил 82 процента от показателей этого же периода 2019 года.

Эксперты подытожили, что падение трудовых доходов в этом сегменте тянет вниз реальные доходы россиян, пишет ТАСС.

В России может появиться новый показатель оценки благосостояния граждан — «граница бедности». Его введение рассматривается в Минтруде. Предполагается, что новый показатель будет зависеть от инфляции и рассчитываться по формуле «умножение прожиточного минимума за IV квартал 2020 года («якорный показатель») на индекс потребительских цен за искомый период».

Переход на новый показатель оценки бедности — нужная мера. Она не поможет в борьбе с бедностью, но даст представление о том, как меняется уровень благосостояния граждан в зависимости от динамики инфляции. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал ведущий научный сотрудник МГУ, экономист Андрей Колганов.