Открытая автостоянка появилась возле футбольного стадиона в Новокосине

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Суздальская улица, дом 25а Карта всех событий

Открытая автостоянка на 28 машино-мест появилась на месте девяти некапитальных строений, которые использовались как бытовки в районе Новокосино. Об этом в понедельник, 29 ноября, сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

По его словам, Госинспекция обнаружила неблагоустроенную территорию площадью более 1,6 тысячи квадратных метров рядом с футбольным стадионом. Кроме того, территория была по периметру ограждена металлическим забором.

После обнаружения, территорию освободили от застроек, привели в порядок и расположили на ней открытую автостоянку. Ее заасфальтировали и организовали удобный въезд со стороны дороги.

— Появление дополнительной парковки особенно актуально, поскольку рядом расположены футбольный стадион, магазин и рынок. На новой автостоянке предусмотрено 28 машино-мест и специально выделенное парковочное место для крупного транспорта, — передает слова Овчинского официальный сайт мэра Москвы.

Днем ранее, 28 ноября, сообщалось, что в Москве с 2019 года по настоящее время ликвидировали более 5,6 тысячи объектов самостроя. При этом 2441 объект демонтировали на добровольной основе. По словам заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, площадь снесенных незаконных заданий составляла 2,6 миллиона квадратных метров. В будущем на этих территориях появятся различные постройки и благоустроенная местность.