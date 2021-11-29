Поступления налога на прибыль в бюджет Москвы выросли почти на треть

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За 10 месяцев 2021 года московские организации перечислили в столичный бюджет налог на прибыль в размере 929,4 миллиарда рублей. Это на 32,2 процента больше результатов аналогичного периода прошлого года и на 20,7 процентов – 2019 года. Об этом 29 ноября сообщил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов.

По его словам, в середине прошлого года было заметно снижение собираемости налога. Пуртов утверждает, что это произошло из-за того, что многим компаниям пришлось как минимум на 1,5 месяца приостановить или серьезно ограничить деятельность во время первой волны коронавируса. Но после снятия ограничений и возобновления работы большинства предприятий, стали восстанавливаться и налоговые поступления.

— Этот факт наглядно подтверждает положительные тенденции в экономике города и рост прибыли столичных организаций, — подчеркнул Пуртов.

Отмечается, что больше половины от всех поступлений в бюджет дали сферы торговли, финансов и операции с недвижимостью.

Так, например, сфера торговли внесла в московский бюджет 239,9 миллиарда рублей налога на прибыль, что на 39,9 процента больше вложений прошлого года и на 50,7 процента – 2019 года. Поступления от финансового сектора составили 217 миллиардов рублей, а от операций с недвижимостью – 39,3 миллиарда рублей.

До этого стало известно, что рост поступлений налога на доходы физлиц (НДФЛ) в бюджет Москвы за январь–октябрь 2021 года составил 21,9 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

НДФЛ, который выплатили работающие в столице иностранные граждане, составил 16,2 миллиарда рублей, увеличившись на 35,1 процента к аналогичному периоду 2020 года и на 7,9 процента к январю–октябрю 2019 года. В общем объеме поступлений НДФЛ на него приходится 1,5 процента.