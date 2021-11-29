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В Совфеде рассказали об ответственности за невыполнение законов о QR-кодах

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В Совфеде рассказали об ответственности за невыполнение законов о QR-кодах
Фото: Пресс-служба Совфеда

В России не планируют вводить дополнительную ответственность за невыполнение законов о QR-кодах, необходимые нормы уже предусмотрены в нынешнем законодательстве. Об этом в понедельник, 29 ноября, сообщил председатель комитета Совета Федерации по Конституции Андрей Клишас.

— Нет, уже есть все, — цитирует РИА Новости слова председателя, которые он озвучил в ответ на соответствующий вопрос.

12 ноября правительство внесло в Госдуму законопроекты о введении QR-кодов. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода, документа о перенесенной болезни или справки о медотводе. Другой законопроект предполагает аналогичные требования в сфере междугородных и международных перевозок.

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду, 24 ноября, опубликовал пост в Telegram по поводу законопроекта о введении QR-кодов для пользования транспортом и посещения общественных мест. Парламентарий предложил россиянам оставить свое мнение в комментариях. Высказались больше 600 тысяч граждан. «Вечерняя Москва» почитала и проанализировала комментарии сторонников и противников новой меры.

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