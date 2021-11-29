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Китайский инвестор подал иск в суд Гааги по делу «Мотор Сич»

Полина Долганова

В мире
Китайский инвестор подал иск в суд Гааги по делу «Мотор Сич»
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Китайский инвестор украинского авиастроительного предприятия «Мотор Сич» Beijing Skyrizon пытается добиться от Киева компенсации за убытки через суд в Гааге. Об этом в понедельник, 29 ноября, сообщили в пресс-службе компании.

Согласно заявлению компании, в течение последних пяти лет инвесторы из Китая понесли значительные убытки из-за несправедливого отношения украинской стороны.

— В соответствии с «Соглашением между правительством Украины и правительством КНР о привлечении и взаимной защите инвестиций», которое вступило в силу 31 октября 1992 года, китайские инвесторы потребовали признать Украину нарушившей двустороннее инвестиционное соглашение и выплатить истцам полную компенсацию всех понесенных убытков на сумму более 4,5 миллиарда долларов США, — говорится в сообщении.

В заявлении также отметили, что власти Украины ведут себя жестоко и злоупотребляют концепцией нацбезопасности, передает РИА Новости.

20 марта 2021 года весь пакет акций компании «Мотор Сич» был арестован Шевченковским районным судом Киева.

Ценные бумаги были переданы в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

СБУ ведет в отношении компании расследование по двум статьям о подрывной деятельности» в пользу России и об отмывании доходов, уклонении от налогов и злоупотреблении властью.

Акции «Мотор Сич», которая производит и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, в 2016 году попытались купить китайские инвесторы, но сделка была заблокирована СБУ. Не увенчалась успехом и попытка, сделанная в 2020 году. В настоящее время власти Украины пытаются национализировать предприятие.

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