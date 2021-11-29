Суд в Санкт-Петербурге запретил ссылки на аниме-сериал «Загадка истории дьявола»

Фото: Пресс-служба суда

В Петербурге суд запретил ссылки на аниме-сериал «Загадка истории дьявола» (Akuma no Riddle — прим. «ВМ»). Об этом в понедельник, 29 ноября, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Иск о запрете данного аниме в суд подал прокурор. В качестве его обоснования указывалось, что размещенный в интернете сериал содержит информацию, вредную для психики, нравственности и духовного развития несовершеннолетних.

Экспертизу японского сериала проводили специалисты Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования. В своем заключении они указали, что «сцены насилия и нецензурной лексики, содержащиеся в видео, плохо влияют на детей».

— Суд требования административного истца удовлетворил, — говорится в сообщении пресс-службы.

В начале этого года суд удовлетворил исковое заявление прокуратуры и признал запрещенным аниме «Тетрадь смерти». Кроме того, в список запрещенных в России попал ряд аниме, в числе которых третий эпизод «Инуяшики», «Токийский гуль» и «Эльфийская песнь».