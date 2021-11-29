Исхудавший Лепс со шрамами на голове после операции посетил публичное мероприятие

Фото: https://www.instagram.com/p/Bg_-7ORDIDJ/?hl=ru&taken-by=gvleps

Российский популярный артист Григорий Лепс появился на публике с заметными шрамами на голове после хирургической пересадки волос. Также певец заметно похудел.

Лепс вместе со старшей дочерью посетил премьерный показ фильма режиссера Петра Буслова «Бумеранг». Однако другие гости начали сильно переживать из-за состояния здоровья певца. Но знакомые с ситуацией источники уверили, что причин для беспокойства.

— Шрамам этим уже больше месяца, да он их и не скрывает. Рубцы остались после операции по пересадке волос, которую Григорий делал за границей осенью, — отметил один из друзей Григория Лепса.

Уточняется, что артист в третий раз прибегнул к пересадке волос из-за профессии.

Также многие гости мероприятия обратили внимание на заметно похудевшее тело Лепса. Как известно, на протяжении нескольких лет он активно следит за питанием, занимается спортом и старается есть в меру, пишет издание Starhit.

На днях неоднозначную реакцию у поклонников вызвало новое фото актера Александра Семчева, который сбросил в 2019 году около 100 килограммов.