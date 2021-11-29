Налетчики избили и ограбили москвича у подъезда его дома. Видео

Фото: Скриншот с видео МВД

В столице два налетчика избили и ограбили мужчину у подъезда его дома. Об этом в понедельник, 29 ноября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

По данным ведомства, инцидент произошел в районе Беговой в темное время суток. Злоумышленники поджидали свою жертву у подъезда жилого дома. Они напали на мужчину прямо у входа в здание. Нападение попало на запись камеры видеонаблюдения.

Видео: МВД по Москве

После избиения налетчики похитили у москвича телефон стоимостью 70 тысяч рублей и скрылись с места преступления на машине.

Нападавшие вскоре были задержаны полицией.

— В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Похищенный телефон изъят, — рассказали в МВД.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Пострадавший мужчина находится в больнице. Угрозы его жизни нет.

В этом месяце мужчина избил пенсионерку за отказ подвинуть тележку в продуктовом магазине в Щелкове.