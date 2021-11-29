Музей-панорама «Бородинская битва» отметит 80-летие Битвы под Москвой

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Кутузовский проспект, 38с1 Карта всех событий

Музей-панорама «Бородинская битва» 5 декабря приглашает москвичей и гостей столицы на специальную программу, приуроченную к 80-летней годовщине начала контрнаступления советских войск в Битве под Москвой.

Событию посвящена открытая в панораме выставка «Мир хочет знать, кто мы такие», где представлены графические портреты защитников Москвы, жанровые военные сцены, зарисовки боевых действий в полосе Калининского и Западного фронтов.

Кульминацией программы станет концерт «Нам родная Москва дорога!». Зрители услышат музыкальные произведения советских композиторов-фронтовиков. Память о подвиге и реквием по невернувшимся — в произведениях Александры Пахмутовой, Эдуарда Колмановского, Павла Аедоницкого, Никиты Богословского.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте панорамы.

Музей Победы с 9 декабря представляет новую экспозицию «Битва за Москву. Первая Победа!», приуроченную к 80-й годовщине Московской битвы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

В честь 80-летия битвы за Москву начали работу выставки «Военное дело!» на Гоголевском и Тверском бульварах и в Екатерининском парке. Увидеть фотографии, отражающие тяжелые условия, в которых москвичи защищали город, обучались новому делу и сражались с врагами, горожане могут до 20 декабря.