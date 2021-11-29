Cамый длинный дворовый мост и вертикальную досуговую площадку построят в Москве

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

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В столичном районе Очаково-Матвеевское появятся самый длинный дворовый мост и первая вертикальная досуговая площадка с балконами. Об этом в понедельник, 29 ноября, рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, мост появится на территории по адресу улица Озерная, владение 7. Основная идея проекта заключается в максимальном раскрытии дворовой части на природное окружение. Большой перепад высот создаст на участке многоуровневое пространство, которое будет плавно перетекать в Очаковский парк. Таким образом, парк станет логическим продолжением двора, а жители ЖК получат комфортные маршруты для долгих прогулок.

Отмечается, что общая площадь благоустройства составит 4,73 гектара, двор охватит 11 корпусов проекта.

— Видовой мост на Озерной будет брать начало от уровня земли, проходить через весь двор и постепенно подниматься до эксплуатируемой кровли с тихими пространствами для отдыха, — отмечает Кузнецов.

Он также отметил, что конструкция позволит не только комфортно перемещаться между группами корпусов, но будет иметь целый ряд досуговых функций. На ней расположатся трибуны, рекреационные пространства, а также видовой амфитеатр.

Другим креативным решением в благоустройстве проекта будет вертикальная досуговая площадка, которая расположится вдоль стены стилобата первой очереди протяженностью 128 метров и второй очереди протяженностью 54,5 метра. На верхнем уровне площадки появятся балконы-гостиные с видом на парк. Кроме того, площадка будет озеленена лианами, виноградом и лимонником.

24 ноября Сергей Кузнецов сообщил, что в Москомархитектуре согласовали проект строительства парка приключений «ЛЕТТО» в поселении Сосенском в Новой Москве. Развлекательный комплекс общей площадью около пяти тысяч квадратных метров появится в деревне Сосенки недалеко от Зименковской улицы. Он отметил, что двухэтажное здание будет предназначено для активного и семейного отдыха.