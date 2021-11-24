Развлекательный парк «ЛЕТТО» появится в Новой Москве

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Россия, Москва, поселение Сосенское, Зимёнковская улица Карта всех событий

Проект строительства парка приключений «ЛЕТТО» в поселении Сосенское в Новой Москве согласовали в Москомархитектуре. Об этом сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов в среду, 24 ноября.

Он отметил, что двухэтажное здание будет предназначено для активного и семейного отдыха.

— Хотел бы подробнее остановиться на заказчике — это многодетная семья, которая на протяжении многих лет пыталась воплотить свою мечту и построить семейный центр отдыха. Ввиду ограниченного бюджета они долгое время не могли найти оптимальное проектное решение, поэтому коллеги из Управления архитектурного совета включились в работу и путем консультаций помогли им подобрать дизайн и материалы. Фасады облицуют простыми сэндвич-панелями нескольких оттенков, которые за счет градиента создадут современный и ритмичный облик, — заявил специалист.

Развлекательный комплекс общей площадью около пяти тысяч квадратных метров появится в деревне Сосенки недалеко от Зименковской улицы.

В октябре на территории более шести гектар в парке «Сосенки» в районе Царицыно построили памп-трек, скейт-парк и BMX-площадку. Здесь же оборудовали каток с искусственным льдом и воркаут-зону.