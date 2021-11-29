Медики назвали недорогую специю для снижения уровня сахара и холестерина в крови

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Недорогой чеснок способен не только сделать практически любое блюдо более вкусным, но и благоприятно влиять на здоровье человека.

Так, медики убеждены, что доступная всем специя снижает уровень сахара и холестерина в крови.

— Продукт способствует снижению уровня холестерина в крови, уменьшая его выработку в печени. Последние данные показали, что чеснок помогает снизить как общий уровень холестерина, так и непосредственно «плохой» холестерин — а это два фактора риска развития сердечных заболеваний, — отметили врачи в материале зарубежного издания Food.News.

Однако не все специи хорошо влияют на состояние здоровья человека. В списке таких приправ, которые могут нанести вред здоровью, оказались соевый соус, глутамат натрия, острый перец, уксус, мята, базилик, розмарин, корица, лакрица.

До этого терапевт, нутрициолог Надежда Чернышова рассказала «Вечерней Москве», что отказ от приправ, пряностей и специй может повысить чувствительность вкусовых рецепторов и обогатить палитру ощущений от потребления какого-либо продукта. Однако нет смысла отказываться от всех вкусовых добавок.