«Се ля ви»: Михаил Боряский прокомментировал ситуацию после матча ЦСКА — «Зенит»

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Российский актер и певец Михаил Боярский прокомментировал в разговоре с «Вечерней Москвой» ситуацию с задержаниями болельщиков из-за пиротехнического шоу в ходе футбольного матча ЦСКА — «Зенит».

— Никуда не денешься, се ля ви. Я лично против такого поведения болельщиков, я за дисциплину. Но тут уже входят другие правила поведения среди фанатов, и с ними многие соглашаются, но в конце концов я люблю дисциплину. Нам подают не самый лучший пример английские болельщики и дурные примеры заразительны. Вчерашний матч оставлял желать лучшего по эмоциям и они, к сожалению, проявились среди фанатов, — отметил собеседник «ВМ».

По его словам, сама игра была достаточно скучной, поэтому болельщики своими действиями пытались «разбудить» футболистов, однако сделать им этого не удалось.

Накануне в МВД сообщили, что после матча ЦСКА — «Зенит» к административной ответственности привлекли более 50 фанатов. При этом почти половина от общего числа протоколов (25 эпизодов) составлена по статье «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований». 14 из них относятся к случаям использования пиротехники.

Еще 23 протокола составлены по административной статье «Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах».

Два протокола выписали за мелкое хулиганство и еще один — по статье «Уклонение от исполнения административного наказания».

Матч, который посетили около восьми тысяч человек, прошел в воскресенье, 28 ноября, в Москве и завершился со счетом 2:0 в пользу «Зенита».

После финального свистка активной части фанатов ЦСКА более часа не давали покинуть трибуну С. Около входа на трибуну находилось большое количество сотрудников ОМОНа. Фанатов стали сопровождать сначала на досмотр, а затем сажать в автозаки. В числе задержанных были женщины и несовершеннолетние. Задержание болельщиков могло быть связано с пиротехническим шоу, которое фанаты ЦСКА устроили под занавес игры.