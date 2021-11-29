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«Адмирал Горшков» запустил ракету «Циркон» далее 400 километров

Полина Долганова

Общество
«Адмирал Горшков» запустил ракету «Циркон» далее 400 километров
Фото: РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Военный корабль «Адмирал Горшков» запустил гиперзвуковую ракету «Циркон» в рамках испытаний в Белом море. Ракету удалось запустить на дальность свыше 400 километров. Об этом в понедельник, 29 ноября, сообщили в Министерстве обороны России.

— Стрельба была произведена из акватории Белого моря по морской мишенной позиции, находившейся на удалении более 400 километров, — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что ракете удалось поразить цель, а сам пуск был выполнен в соответствии со всеми заданными параметрами.

Для закрытия района в целях проведения испытаний привлекались корабли и морская авиация Северного флота, передает РИА Новости.

Фрегат Северного флота «Адмирал Горшков», участвующий в испытаниях ракеты «Циркон», прибыл на Беломорскую военно-морскую базу для испытаний современного вооружения в понедельник, 8 ноября.

3 ноября президент России Владимир Путин рассказал, что испытания «Циркона» завершаются, она будет поступать на вооружение ВМФ со следующего года. По его словам, в ходе тестирования она точно и в полном соответствии с заданием поразила как наземные, так и морские цели из подводного положения и с надводных кораблей.

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